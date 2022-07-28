«Успел обрадоваться, что попал на Олимпиаду – а вышло, что нет. В самый ответственный момент я проигрывал». Прыгун в воду Терновой о пропуске Токио-2020

Российский прыгун в воду Руслан Терновой рассказал о намерении выступить на Олимпийских играх.

В этом сезоне Терновой побеждал на «Играх дружбы» в Казани и дважды брал золото чемпионата России в Пензе в прыжках с 10-метровой вышки.

– Многие считают, что вы давно заслужили право выступать на главных стартах и что только какое-то невезение мешает вам попасть в сборную. А как смотрите на собственную карьеру вы сами?

– Возможно, в чем-то действительно мне не слишком везло, но, скорее, просто чего-то не хватало: мастерства, опыта, психологической устойчивости. Чуточку здесь, чуточку там. Наверное, поэтому в самый ответственный момент я проигрывал, а вовсе не потому, что звезды как-то не так встали или плохой судья в бригаде попался.

– Какая из неудач особенно обидна?

– Чемпионат России перед Олимпийскими играми в Токио. Я проигрывал Виктору Минибаеву пять или шесть баллов, заключительный прыжок сделал очень хорошо и даже успел обрадоваться, что попал на Игры. А вышло, что нет.

Проиграл совсем немного, и по условиям отбора второе место не позволяло мне оказаться в олимпийской команде. Отходил от тех соревнований очень долго, был психологически полностью опустошен.

– Так сильно хотели поехать на Олимпиаду?

– Очень. И до сих пор хочу, – рассказал Терновой.