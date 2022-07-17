Светлана Моисеева: «Призовые на чемпионате России не такие, как у топовых видов спорта, но неплохие. Федерация старается поощрять спортсменов»

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева оценила, как прошел чемпионат России в Пензе.

– Столько российских стартов у прыгунов еще никогда не было. Нет ощущения, что они устали?

– Нельзя сказать, что ребята сильно уставшие. Те соревнования, что возникли в календаре спонтанно («Салют Победы»), проходили по спецпрограмме, в том формате, который им и необходим.

Раньше ведь у нас были и Гран-при, и Мировая серия, и чемпионат мира, забиравшие больше эмоциональных сил. Так что не думаю, что мы перегрузили их какими-то легкими стартами.

Даже наоборот, эмоционального всплеска кое-где не хватает, потому что все проходит на одной волне. Не во всех дисциплинах ребята продемонстрировали то, на что способны. Девочки на вышке не доставили никакого удовольствия своими прыжками.

– Сумма баллов у Руслана Тернового и выше, чем на чемпионате мира у победителей, китайцев. Вы наверняка сравниваете не оценки, а прыжки.

– Конечно, мы прежде всего обращаем внимание на качество прыжков. Судьи разные, и, даже несмотря на единые правила, где-то разница в 10-15 баллов может случиться. Кроме этого, ситуация на чемпионате мира и чемпионате России разная.

Когда ты борешься очно, соперник, увидев твои прыжки, может прыгнуть лучше или, наоборот, хуже. Так что оценивать тут можно только по качеству.

И если говорить о качестве — запрыг этот на сегодняшний день самый лучший. Эта пара может бороться за самые высокие места. И прыжки они показали красивые!

– У вас достойные призовые на чемпионате России?

– Не такие, как у топовых видов спорта, но неплохие. Федерация старается поощрять спортсменов призовыми на соревнованиях, материальная поддержка всегда важна.

– Какие правила отбора на Игры дружбы?

– В индивидуальных прыжках отбираются четверо, в синхронных – две пары, в микстах – буду ставить вопрос о том, чтобы было три наших участника, – сказала Моисеева.