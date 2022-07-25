Владимир Сальников: «Когда политическая ситуация улучшится, возобновим совместные мероприятия с FINA. Как только, так сразу»

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что ему не был интересен прошедший чемпионат мира в Будапеште, где не участвовали россияне.

«Естественно, нам известны все результаты. Но он мне вообще не интересен.

Конечно же, заменить полноценно конкуренцию до уровня чемпионата мира невозможно. И все же каждый из присутствующих здесь спортсменов стремится показать свои лучшие результаты.

Понятно, что при другом накале борьбы результаты были бы выше. Но то, что они показывают, вполне соответствуют нашим ожиданиям», – сказал Сальников журналистам на «Играх дружбы» в Казани.

Также глава ВФП поделился мнением о том, когда с российских спортсменов будет снято отстранение от международных стартов.

«У нас постоянный контакт с FINA, связи никакие не прерываются. Рассчитываем, что после того, как политическая ситуация улучшится, мы возобновим совместные мероприятия.

Это и работа Центра FINA в Казани, и участие в международных соревнованиях, и их организация в нашей стране. Наши ближайшие прогнозы? Какие тут могут быть прогнозы. Как только – так сразу», – цитирует Сальникова «Спорт-Экспресс»