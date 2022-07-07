Владимир Сальников: «Призовой фонд «Игр дружбы» в Казани – около 40 миллионов рублей. 99% наших звезд там увидите»

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) рассказал о призовых на внутрироссийских стартах.

«В мировом плавании серьезно повышаются призовые, поощрения за рекорды мира – на чемпионате мира в Будапеште за них выплачивали уже по 50 тысяч долларов.

Угнаться и конкурировать с FINA мы не стремимся, но для сохранения мотивации у наших спортсменов на протяжении всего года был предложен вариант соревновательного календаря с двумя кластерами, в каждом из которых по два старта.

Чемпионат России уже пошел в зачет, второй пройдет в Казани. Победитель двух этапов уже получит дополнительные бонусы», – сказал Сальников.

Глава ВФП также рассказал о проведении в Казани международных соревнований по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию «Игры дружбы».

«Всего будет четыре старта, общий призовой фонд – около 40 млн рублей.

Если спортсмен выигрывает все и вся, то в конце года он может получить около 10 млн, это ощутимая сумма. Плюс есть бонусы за рекорды. Получат поощрение и тренеры спортсменов», – сказал Сальников.

«99% всех наших звезд увидите на «Играх дружбы». Только Юлия Ефимова, Андрей Минаков и Владимир Морозов не участвуют из сборной России. Около 700 участников только в плавании будет.

Хотим или не хотим, но будем сравнивать результаты с чемпионатом мира. Общая сумма призовых – около 40 миллионов рублей по итогам всех этапов соревнований», – цитирует Сальникова «Р-Спорт».