Юлия Ефимова не выступит на оставшихся стартах в сезоне: «Она объявила, что собирается пропустить все и вся»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию намерена пропустить все оставшиеся старты в сезоне.

Об этом сообщил глава Всероссийской федерации плавания .

Ефимова живет и тренируется в США.

«Насколько я понимаю, Андрей Минаков собирается выступить на Спартакиаде. Что касается Ефимовой – она объявила, что собирается пропустить все и вся», – сказал Сальников на пресс-подходе на «Играх дружбы» в Казани.

У пловцов ЧР, а где же Ефимова? Не выходила на связь, сменила купальник на бикини, а бассейн – на пляжи Калифорнии

«Я еще не до конца всем надоела». А вдруг Ефимова прощается с Олимпиадами – и это был ее последний заплыв?