Юлия Ефимова не выступит на оставшихся стартах в сезоне: «Она объявила, что собирается пропустить все и вся»

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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова намерена пропустить все оставшиеся старты в сезоне.

Об этом сообщил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников

Ефимова живет и тренируется в США.

«Насколько я понимаю, Андрей Минаков собирается выступить на Спартакиаде. Что касается Ефимовой – она объявила, что собирается пропустить все и вся», – сказал Сальников на пресс-подходе на «Играх дружбы» в Казани.

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