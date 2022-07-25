Юлия Ефимова не выступит на оставшихся стартах в сезоне: «Она объявила, что собирается пропустить все и вся»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова намерена пропустить все оставшиеся старты в сезоне.
Об этом сообщил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
Ефимова живет и тренируется в США.
«Насколько я понимаю, Андрей Минаков собирается выступить на Спартакиаде. Что касается Ефимовой – она объявила, что собирается пропустить все и вся», – сказал Сальников на пресс-подходе на «Играх дружбы» в Казани.
У пловцов ЧР, а где же Ефимова? Не выходила на связь, сменила купальник на бикини, а бассейн – на пляжи Калифорнии
«Я еще не до конца всем надоела». А вдруг Ефимова прощается с Олимпиадами – и это был ее последний заплыв?