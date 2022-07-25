Владимир Сальников: «Призовые на «Играх дружбы» получат и тренеры, и спортсмены. Выступать просто за медали сейчас недостаточно»

Глава Всероссийской федерации плавания ( ) рассказал о призовых на «Играх дружбы» в Казани.

– По призовым мы решили сделать таким образом, чтобы с одной стороны не лезть в суммы уровня чемпионата мира, но при этом чтобы это было адекватное вознаграждение.

Призовые получат и тренеры, и спортсмены. Плюс борьба за суперприз будет растянута до конца года.

– Есть федерации, которые пошли по пути «пусть бегают за медали». Без призовых это было бы тяжко для спортсменов?

– Не то что бы тяжко, но ввиду отсутствия международных соревнований, где реально обозначены призовые... Выступать просто за медали сейчас недостаточно, я считаю. Мы нашли, как мне кажется, оптимальный вариант с призовыми.

– Не остается ли открытая вода несколько обделенной в этом плане? Сезон и так короткий, а тут еще без чемпионата мира.

– Мы продумали призовой фонд и для открытой воды тоже. Теперь работаем над тем, чтобы регламентировать официально выступление наших пловцов с открытой воды на дистанции 5 км в бассейне.

Сейчас в этом виде спорта все упирается в бассейные скорости, а не просто в выносливость, и 5 км в бассейне является показателем, дает возможность сопоставить скорости в гладкой воде. Мы включили 5 км в программу соревнований в Волгограде.

В августе проведем Всероссийские соревнования в Ленинградской области, наши марафонцы примут там участие. Чемпионат России планируем провести в Сукко, но ищем и дублирующий вариант на случай плохих погодных условий, – цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Вяльбе и Губерниев поспорили, где брать призовые для спортсменов. Неправы оба: «валяться в ногах у спонсоров» – не выход