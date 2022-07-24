Ромашина о смене гражданства спортсменами: «Каждый вправе сам решать, что делать. Уверена, большинство будет придерживаться выступлений за Россию»

21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о практике смены гражданства среди российских спортсменов.

«Сложно давать советы, когда ты не находишься в индивидуальной ситуации, это личная жизнь каждого человека.

То, что говорят о том, что смена гражданства будет приравниваться к госизмене... Знаете, когда мы собирались ехать без флага на Олимпиаду, некоторые депутаты Госдумы излагали странные версии происходившего, то, как нужно делать и как нельзя.

Как мне кажется, каждый вправе сам решать, что делать. В каждом виде спорта своя ситуация – и финансовая, и обстановка в международной федерации.

Но я уверена, что в конечном итоге большинство спортсменов будут придерживаться выступления за Россию. Непростые сейчас времена для российского спорта, хочется пожелать молодым спортсменам терпения и сил, чтобы переждать непростой момент и работать.

Для меня никогда не было разницы между российскими соревнованиями и международными, соперники не дремлют, видят, как мы выступаем и у нас в стране. Поэтому для нас это очень волнительно всегда – выступления, баллы, которые мы набираем.

Поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться. Нужно показывать лучшие результаты уже на чемпионате России», – сказала Ромашина.

Депутат Терюшков: «Cмена спортивного гражданства для спортсменов сборной должна быть приравнена к госизмене»