Четыре программы сборной Италии на чемпионате мира поставлены российскими синхронистками

Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала, что четыре программы итальянских синхронисток на чемпионате мира в Будапеште поставлены при участии россиянок.

«Техническое соло ставила Влада Чигирева. Еще из наших программ комбинированная и две программы дуэтов.

Технический дуэт ставила , произвольный – мы с Владой. Те программы, которые мы ставили, Света Ромашина оценивала своим взглядом, говорила какие моменты можно подправить и доработать», – сказала Пацкевич.