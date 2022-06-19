Четыре программы сборной Италии на чемпионате мира поставлены российскими синхронистками

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта Светлана Ромашина Александра Пацкевич сборная Италии (синхронное плавание) сборная России (синхронное плавание) Влада Чигирева Водные виды

Трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич  рассказала, что четыре программы итальянских синхронисток на чемпионате мира в Будапеште поставлены при участии россиянок.

«Техническое соло ставила Влада Чигирева. Еще из наших программ комбинированная и две программы дуэтов.

Технический дуэт ставила Светлана Ромашина, произвольный – мы с Владой. Те программы, которые мы ставили, Света Ромашина оценивала своим взглядом, говорила какие моменты можно подправить и доработать», – сказала Пацкевич.

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