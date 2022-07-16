Руслан Терновой: «Не собираюсь бежать из России. Прыгаю здесь и сейчас, а как будет развиваться ситуация с международными стартами, не могу знать»

Российский прыгун в воду Руслан Терновой высказался об эмоциях из-за неудачи на отборе в и отстранении от международных стартов.

– Было очень обидно, переживал я это долго. Месяца два-три. Не мог выбросить из головы, что я не отобрался, хотя шел к этому очень долго. Психологически было непросто, но когда начался новый сезон, все это ушло из головы. Теперь уже к этому не возвращаюсь.

– Это было первое взрослое испытание?

– Серьезное такое, да.

– О тебе уже долго говорят как о талантливом спортсмене. Не было момента, когда «словил звездочку»?

– Был у меня такой период – не замечал его, как и все. Лет в 14-15 выиграл первенство в Пензе – вот крутой, нифига себе. Потом стал похуже выступать, меня опустили с небес на землю, да я и сам понял – корону с головы пора убирать, иначе далеко я не уеду.

– Многие говорят, что, если вся эта ситуация с отсутствием международных стартов затянется, талантливые спортсмены начнут бежать из России. Что можешь сказать на этот счет?

– Я не собираюсь бежать. Прыгаю здесь и сейчас, а как эта ситуация с международными стартами будет развиваться дальше, не могу знать, и сказать мне что-то сложно.

– У вас неплохие призовые на чемпионате России.

– Не знаю, как в других видах спорта, ничего сказать на этот счет не могу. Но приятно, что призовые есть – в том числе абсолютному чемпиону, раньше такого не было.

– Во многих видах у спортсменов помимо того, что дают федерация, Минспорт, есть какие-то траты на себя, личные. Кто-то для велосипеда покупает педали получше, кто-то костюмы дополнительно шьет. У вас есть личная статья расходов?

– Нам все выдают. Тряпки, плавки, форму. А так если и покупаем что, то это по мелочи и несущественно – скакалки, воск… У нас нет больших затрат, как в некоторых других видах, – сказал Терновой.