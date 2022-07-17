«Чувствовал себя как инопланетянин. В деревне потерялся, плавки на старт забыл». Саутин об Олимпиаде-1992 в Барселоне

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин поделился воспоминаниями об Играх-1992 в Барселоне.

С 1992 по 2008 год Саутин участвовал в пяти Олимпиадах и брал медали на каждой из них. В Барселоне он стал бронзовым призером на трехметровом трамплине.

– Какие впечатления остались от первой Олимпиады?

– Чувствовал себя как инопланетянин. Первая Олимпиада, первая олимпийская деревня – столько всякой развлекаловки и бесплатно! Это же 92-й. При всей нашей ситуации – и тут ты в Барселоне!

В [олимпийской] деревне потерялся, плавки на старт забыл. Боулинг первый раз увидел, пул бильярдный! Где бы я это увидел вообще в 18 лет? Я же особо никуда и не ходил у нас. Молодой. Только-только в сборную попал.

– Плавки, которые вам отдал Фернандо Платас (мексиканский прыгун в воду – Sports.ru), сохранились?

– Сохранились, бережно их в пакет упаковываю. Все хочу сделать музей и их туда отдать.

– Главные впечатления, кроме медали, от той Олимпиады какие?

– Вид на Барселону с горы Монжуик. Там потом еще провели чемпионат мира. Потом все меньше стартов проводили в открытом бассейне. Почему затем вдруг вернулись к этому в Рио – зеленая вода, ветер, – я, честно, не понимаю. Вообще, в Барселоне на Олимпиаде была особенная атмосфера. В Пекине (2008), кстати, тоже.

– Особенно для прыжков в воду.

– Да. И большое внимание к нашему виду спорта, – рассказал Саутин.