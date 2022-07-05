Александр Мальцев: «Полностью поддерживаю инициативу FINA включить мужское соло в программу ЧМ, а также допустить мужчин до участия в группах»

Четырехкратный чемпион мира в смешанном дуэте поддержал предложение включить мужское соло в синхронном плавании в программу чемпионатов мира, а также добавить участие мужчин в групповые соревнования.

«Полностью поддерживаю инициативу FINA включить мужское соло в программу чемпионатов мира, а также допустить мужчин до участия в группах, поскольку на данный момент у нас только одна дисциплина с участием мужчин – смешанный дуэт, если быть точнее, то две – технический и произвольный смешанные дуэты.

Конечно, для развития нашего вида спорта как смешанного хотелось бы видеть больше дисциплин с участием мужчин, это очень хороший момент, это было сделано уже в Мировой серии два года назад, то есть не нововведение, просто впервые появится на чемпионатах мира. При этом мужчины уже выступали в соло, я в том числе.

Что касается группы, опять-таки в Мировой серии уже разрешали выступать смешанным командам, это было очень интересно и зрелищно, поэтому разрешение включить мужчин в состав групп на Олимпиаде ожидаемо, оно, на мой взгляд, является компромиссом, поскольку рано или поздно все придут к тому, что группы будут чисто смешанными.

На данный момент это сделать сложно, потому что во многих странах не хватает мужчин, в то же время делать исключительно женские группы тоже не совсем правильно, когда нашим видом спорта на равных занимаются и мужчины, и женщины. Такое решение позволит самым сильным мужчинам-синхронистам вставать в состав группы и выступать в дополнительной дисциплине, повысится количество мужчин, которые могут выступать за сборную.

Я, например, являюсь единственным мужчиной в сборной России, включение дополнительных дисциплин дает возможность другим спортсменам побороться за место в сборной, что хорошо для поддержания мотивации и развития нашего вида спорта. Единственное, в дальнейшем хотелось бы, чтобы смешанные группы соревновались со смешанными, а не с женскими», – сказал Мальцев.