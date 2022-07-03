Брусникина о том, что россиян не будет в техкоме FINA: «Это было ожидаемо. Желаю новому составу плодотворной работы»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина высказалась о том, что представители России не вошли в технический комитет FINA по синхронному плаванию.

Россиян не будет в техкоме по синхронному плаванию впервые за 26 лет.

«Это было ожидаемо. Меня удивило, что техком сменился достаточно кардинально – лишь шесть человек из прежнего состава осталось.

Удивило, что нет представителя Украины, потому что они были с нами в одной из инновационных групп. Вице-председателем стал мужчина (Стив Чью). Его все знают как судью, но в предыдущий состав техкома он не входил.

В большей степени персоны все знакомые, но есть и те, кого я плохо знаю именно как специалистов в синхронном плавании.

Желаю новому составу техкома плодотворной работы, сделать наш вид спорта лучше, популярнее, значимее. Предстоит много работы, если технический конгресс примет проект правил», – сказала Брусникина.