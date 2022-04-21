Покровская о чемпионате мира: «Не знаю, как им будет уютно без нас выступать. Украинцы будут рваться на первое место, но другим странам будет нас не хватать»

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о чемпионате мира-2022 в Будапеште, который пройдет без российских спортсменок.

– Каково будет смотреть чемпионат мира? Тяжело...

– Естественно, тяжело. Не знаю, как им будет уютно без нас выступать. Украинцы будут рваться уже на первое место, но другим странам нас не будет хватать. А может быть... Не знаю. Они считали, что Россия – это школа, на которой они учатся, на композициях наших учатся. Мы же всего трудом своим добились, не покупали результаты, а теперь, конечно, очень грустно. 

Особо не задумываюсь. Все эти решения... «О спорт, ты – мир!» И где? В спорте надо дружить – мы и дружили все, – и будет все нормально, а получилось так.

– Новак Джокович, Мартина Навратилова высказались в поддержку россиян после отстранения от Уимблдона. Многие считают, что решения об отстранении множат агрессию.

– Ну, конечно, мы когда приезжаем – все нормально. «Привет, как дела!» Все нормально! Все трудятся в спорте, чтобы показывать результаты своей работы! Конкуренция у нас нормальная – и вдруг пожалуйста. Нас разъединили, мы врагами стали. Время нас рассудит.

– В Международном союзе конькобежцев нас могут отстранить от конгресса, где будет решаться вопрос по фигурному катанию. Это важный для нас вопрос. Но FINA пока ведь вас не отстраняет?

– Хотелось бы, чтобы не отстранили. Но видите, как все меняется? Сегодня все нормально, а завтра – ой, мы ошиблись, мы не хотели вас приглашать, «многие не хотят приглашать». Но это неправда! Нас многие в масштабе мира хотят видеть, хотят с нами соревноваться, передавать опыт. 

В Европе, возможно, такая ситуация ощутимее сложилась, да и то я не верю, что это так. Злая рука повела – убрать этих, без русских легче дышать. Но они еще поймут, что это большие потери.

– Многие беспокоятся, что синхронистки начнут массово менять спортивное гражданство. На пресс-конференции это прозвучало, но вы сказали – на 99% уверены, что этого не будет.

– Если только родители будут эмигрировать. С другой стороны, тренеры сильнейшие у нас. У нас! Единственная страна, которая не пользуется в подготовке услугами других стран. Хореография – нас приглашают везде. Поедут разве что поднимать какие-то страны – ну, может быть.

– А тренеры не уедут?

– Не могу об этом говорить. Они самостоятельные единицы – мало ли как жизнь раскидает. Дай бог, чтобы все были на своих местах, жили в России, работали в России, – сказала Покровская.

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