Александр Мальцев: «В последние годы олимпийские принципы нарушаются из раза в раз. Я уже не знаю, какой из них не был бы нарушен»

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Четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев рассказал, что мотивирует его заниматься синхронным плаванием, а также высказался об отстранении россиян от международных соревнований. 

— Мотивация есть, и очень серьезная. Несмотря на то что наша дисциплина пока неолимпийская, есть другие соревнования — чемпионаты мира и Европы. При этом соперники на Играх были бы те же, что и на чемпионатах мира. 

Вообще, мне кажется, статус Олимпиады несколько переоценен в сознании людей. К тому же одно дело, когда Игры соответствуют олимпийской хартии и принципам, когда есть высокая мораль, тогда к этому нужно стремиться. 

Но, как мы видим в последние годы, олимпийские принципы нарушаются из раза в раз. Я уже не знаю, какой из них не был бы нарушен, поэтому выстраивать вот такую глобальную прямую зависимость от Олимпийских игр, как мне кажется, не стоит. У нас в России спортивная система даже по финансовым составляющим отдает предпочтение олимпийским видам спорта и дисциплинам, но, думаю, рано или поздно мы начнем от этого отходить. 

— Пока старты FINA и LEN нам недоступны, как думаете, насколько жизнеспособна идея организовать какой-то крутейший турнир по синхронному плаванию с элементами шоу? Сомнений ведь не возникает — в этом виде спорта нам нет равных.

 — Такой турнир организовать можно, но чтобы он получился наиболее интересным, в нем должны стремиться участвовать другие страны. Должно быть сотрудничество разных стран, и я в связи с последними событиями в соцсетях пытался отстоять этот принцип. «Спорт вне политики» — это еще Пьер де Кубертен сказал.

Этот принцип постоянно нарушается, но мы как спортсмены должны ему следовать, объединяться, а не устраивать какие-то протесты, бойкоты по национальному признаку. Олимпийский принцип об отсутствии дискриминации по национальному признаку нарушается, по половому признаку тоже идет дискриминация в синхронном плавании и художественной гимнастике. Принимаются дискриминационные решения, некоторые под давлением спортсменов из других стран, и от этого обстановка еще больше накаляется. 

— Есть те, кто вас поддерживает в личных сообщениях? 

— В личных — да. Публично все в основном соблюдают нейтралитет или же выступают против нас с агрессией. Под постом немецкой команды, которая написала, что немецкая федерация решила снять их с соревнований в знак несогласия с решением FINA о допуске россиян в нейтральном статусе, я оставил комментарий, что спорт должен объединять, а не разобщать. Некоторые спортсмены стали оставлять комментарии о том, что у нас должна быть коллективная ответственность, – сказал Мальцев. 

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