Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Ивэнь и Яни, Хентшель и Пунцель разыграют медали на трамплине, Цзянь, Хао и Середа – на вышке

3 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны два комплекта наград в прыжках в воду.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду

Женщины

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки

16.00

Фавориты: Чэнь Ивэнь – Чан Яни (Китай), Кьяра Пеллакани – Елена Берточчи (Италия), Лена Хентшель – Тина Пунцель (Германия)

Мужчины

Вышка, 10 м

18.00

Фавориты: Ян Цзянь (Китай), Ян Хао (Китай), Рикуто Тамаи (Япония), Алексей Середа (Украина)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште