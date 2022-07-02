Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Ивэнь и Яни, Хентшель и Пунцель разыграют медали на трамплине, Цзянь, Хао и Середа – на вышке

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3 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны два комплекта наград в прыжках в воду.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду

Женщины 

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки

16.00

Фавориты: Чэнь Ивэнь – Чан Яни (Китай), Кьяра Пеллакани – Елена Берточчи (Италия), Лена Хентшель – Тина Пунцель (Германия)

Мужчины

Вышка, 10 м

18.00

Фавориты: Ян Цзянь (Китай), Ян Хао (Китай), Рикуто Тамаи (Япония), Алексей Середа (Украина)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште

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