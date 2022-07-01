Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Китайцы Дуань Ю и Рен Циан взяли золото на вышке, украинцы Середа и Лыскун – 2-е

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Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны медали в женских прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду

Синхронные прыжки

Микст, вышка, 10 м

Финал

1. Дуань Ю – Рен Циан (Китай) – 341,16

2. Алексей Середа – София Лыскун (Украина) – 317,01

3. Карсон Тайлер – Дилэйни Шнелл (США) – 315,90

4. Лу Массенберг – Елена Вассен (Германия) – 286,38

5. Эдуард Тимбретти – Сара Ходойн ди Мария (Италия) – 269,34

6. Карлос Родригес – Эйнсли Гарсия Наварро (Куба) – 263,91

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште

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