Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Китайцы Дуань Ю и Рен Циан взяли золото на вышке, украинцы Середа и Лыскун – 2-е

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны медали в женских прыжках в воду с трехметрового трамплина.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду
Синхронные прыжки
Микст, вышка, 10 м
Финал
1. Дуань Ю – Рен Циан (Китай) – 341,16
2. Алексей Середа – София Лыскун (Украина) – 317,01
3. Карсон Тайлер – Дилэйни Шнелл (США) – 315,90
4. Лу Массенберг – Елена Вассен (Германия) – 286,38
5. Эдуард Тимбретти – Сара Ходойн ди Мария (Италия) – 269,34
6. Карлос Родригес – Эйнсли Гарсия Наварро (Куба) – 263,91
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште