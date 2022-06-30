Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Хунчань и Юйси, Памг и Сабри выступят в синхронных прыжках с вышки, Цзунъюань и Ло – на метровом трамплине

30 июня на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны два комплекта наград в прыжках в воду.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду
Мужчины, трамплин, 1 м
Начало – 18.00 по московскому времени.
Фавориты: Ван Цзунъюань (Китай), Джек Ло (Великобритания), Шисинь Ли (Китай).
Женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки
Начало – 20.00 по московскому времени.
Фавориты: Цюань Хунчань – Чэнь Юйси (Китай), Панделела Памг – Нур Дабита Сабри (Малайзия), Дилэйни Шнелл – Катрина Янг (Великобритания).
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште