Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Пеллакани, Чэнь Ивэнь и Чан Яни разыграют медали на трехметровом трамплине

2 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны медали в женских прыжках в воду с трехметрового трамплина.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду
Женщины
Трамплин, 3 м
Начало финала – 20:00 по московскому времени
Результаты полуфинала
1. Чэнь Ивэнь (Китай) – 356,45
2. Чан Яни (Китай) – 345,80
3. Кьяра Пеллакани (Италия) – 303,75
4. Ми Валли (Канада) – 300,45
5. Лена Хентшель (Германия) – 302,00
6. Саяка Миками (Япония) – 297,00
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште