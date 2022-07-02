Прыжки в воду. Чемпионат мира-2022. Пеллакани, Чэнь Ивэнь и Чан Яни разыграют медали на трехметровом трамплине

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2 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут разыграны медали в женских прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Прыжки в воду

Женщины

Трамплин, 3 м

Начало финала – 20:00 по московскому времени

Результаты полуфинала

1. Чэнь Ивэнь (Китай) – 356,45

2. Чан Яни (Китай) – 345,80

3. Кьяра Пеллакани (Италия) – 303,75

4. Ми Валли (Канада) – 300,45

5. Лена Хентшель (Германия) – 302,00

6. Саяка Миками (Япония) – 297,00

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште

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