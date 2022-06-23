Плавание. Чемпионат мира-2022. Прауд, Милак, Шестрем и Бэйкон показали лучшее время в полуфиналах

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24 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште прошли полуфинальные заплывы в четырех дисциплинах.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Полуфиналы

Мужчины

50 м, вольный стиль

Британец Бен Прауд показал лучшее время в полуфинале (21,42). В топ-3 также вошли итальянец Лоренцо Дзаццери (21,70) и канадец Джошуа Лиендо (21,73). Француз Флоран Маноду выбыл из борьбы с 11-м временем (21,95).

100 м, баттерфляй

Венгр Криштоф Милак вышел в финал с лучшим результатом (50,14). Следом за ним финишировал японец Наоки Мидзунума (50,81), канадец Лиендо снова замкнул тройку (51,14).

Женщины

50 м, баттерфляй

Лучшее время – у шведки Сары Шестрем (25,13). Американка Торри Хаск стала второй (25,38), француженка Мелани Эник – третьей (25,41).

200 м, спина

Американка Фиби Бэйкон заняла первое место в полуфинале (2.05,93). Также в следующую стадию прошли австралийка Кэйли Маккеон (2.05,41) и еще одна представительница США Райан Уайт (2.07,4).

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