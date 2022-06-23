Министерство спорта опровергло информацию о давлении на делегатов отчетно-выборной конференции СБР

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В Министерстве спорта РФ опровергли информацию о том, что на делегатов отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР) оказывалось давление перед выборами. 

Об этом заявил директор департамента спорта высших достижений ведомства Алексей Дроздов.

«Мы не согласны со звучащими перед конференцией и в начале ее заявлениями о якобы давлении Минспорта на кандидатов конференции. Этого не было и быть не могло.

Если у делегатов таковые факты есть — мы готовы их рассмотреть», — сказал Дроздов на конференции.

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