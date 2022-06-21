Плавание. Чемпионат мира-2022. Дрессел снялся со 100-метровки вольным стилем, Попович, Маршан, Масс показали лучшее время в полуфиналах, другие результаты

21 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште прошли полуфинальные заплывы в четырех дисциплинах.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Плавание
Полуфиналы
21 июня
Мужчины
100 м, вольный стиль
Лучшее время – у румына Давида Поповича (47,13). В топ-3 также вошли француз Максим Груссе (47,54) и Джошуа Лиенда (47,55). Американец Калеб Дрессел снялся с дистанции.
200 м, комплекс
Француз Леон Маршан показал лучший результат – 1.55,75. В финал также вышли американец Карсон Фостер (1.56,44) и японец Даия Сето (1.56,74).
Женщины
50 м, спина
Канадка Кайли Масс заняла первое место в полуфинале (27,26). Следом за ней лучшее время показали американка Катарина Беркофф (27,49) и еще одна представительница Канады Ингрид Уилм (27,55).
200 м, баттерфляй
Лучший результат – у канадки Саммер Макинтош (2.05,79). В финал также прошли американки Хэйли Фликингер (2.05,90) и Реган Смит (2.07,13).