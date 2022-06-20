Плавание. Чемпионат мира-2022. Ледеки, Смит, Попович, Христу поборются за медали

20 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будет разыграно 5 комплектов наград в плавании.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Финалы

20 июня

Мужчины, 200 м, вольный стиль

19.02

Фавориты: Давид Попович (Румыния), Феликс Аубек (Австрия), Сунву Хван (Южная Корея).

Женщины, 1500 м, вольный стиль

19.11

Фавориты: (США), (Италия), Кэти Граймз (США).

Женщины, 100 м, спина

19.51

Фавориты: Реган Смит (США), Кайли Масс (Канада), Клэр Курцан (США).

Мужчины, 100 м, спина

20.00

Фавориты: Апостолос Христу (Греция), Томас Чеккон (Италия), Хантер Армстронг (США).

Женщины, 100 м, брасс

20.48

Фавориты: Анна Элендт (Германия), Бенедетта Пилато (Италия), Тан Цяньтин (Китай)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.