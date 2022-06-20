Плавание. Чемпионат мира-2022. Ледеки, Смит, Попович, Христу поборются за медали

20 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будет разыграно 5 комплектов наград в плавании.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Плавание
Финалы
20 июня
Мужчины, 200 м, вольный стиль
19.02
Фавориты: Давид Попович (Румыния), Феликс Аубек (Австрия), Сунву Хван (Южная Корея).
Женщины, 1500 м, вольный стиль
19.11
Фавориты: Кэтлин Ледеки (США), Симона Куадарелла (Италия), Кэти Граймз (США).
Женщины, 100 м, спина
19.51
Фавориты: Реган Смит (США), Кайли Масс (Канада), Клэр Курцан (США).
Мужчины, 100 м, спина
20.00
Фавориты: Апостолос Христу (Греция), Томас Чеккон (Италия), Хантер Армстронг (США).
Женщины, 100 м, брасс
20.48
Фавориты: Анна Элендт (Германия), Бенедетта Пилато (Италия), Тан Цяньтин (Китай)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.