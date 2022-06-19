Плавание. Чемпионат мира-2022. Ледеки победила в квалификации на 1500 м свободным стилем, другие результаты

На чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште проходят квалификационные соревнования в плавании.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Плавание
Квалификация
Женщины
1500 м, свободный стиль
Американка Кэти Ледеки квалифицировалась в финал с лучшим результатом – 15.47,02.
100 м, брасс
Немецкая пловчиха Анна Элендт вышла в финал, показав лучшее время – 1.05,62.
Мужчины
100 м, спина
Греческий пловец Апостолос Христу показал в полуфинале лучшее время – 52,09.
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.