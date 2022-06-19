Плавание. Чемпионат мира-2022. Ледеки победила в квалификации на 1500 м свободным стилем, другие результаты

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На чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште проходят квалификационные соревнования в плавании. 

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Квалификация

Женщины

1500 м, свободный стиль

Американка Кэти Ледеки квалифицировалась в финал с лучшим результатом – 15.47,02.

100 м, брасс

Немецкая пловчиха Анна Элендт вышла в финал, показав лучшее время – 1.05,62. 

Мужчины

100 м, спина

Греческий пловец Апостолос Христу показал в полуфинале лучшее время – 52,09. 

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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