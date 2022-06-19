Плавание. Чемпионат мира-2022. Ледеки победила в квалификации на 1500 м свободным стилем, другие результаты

На чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште проходят квалификационные соревнования в плавании.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Квалификация

Женщины

1500 м, свободный стиль

Американка Кэти Ледеки квалифицировалась в финал с лучшим результатом – 15.47,02.

100 м, брасс

Немецкая пловчиха Анна Элендт вышла в финал, показав лучшее время – 1.05,62.

Мужчины

100 м, спина

Греческий пловец Апостолос Христу показал в полуфинале лучшее время – 52,09.

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.