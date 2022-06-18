Дрессел, Камминга, Финк, Мартиненги, Уолш и Горбенко вышли в финалы ЧМ по плаванию, Маноду выбыл на дистанции 50 м баттерфляем

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18 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште прошли полуфинальные заплывы в четырех дисциплинах.

Сборная России не выступает на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

Будапешт, Венгрия

Плавание

Полуфиналы

18 июня

Мужчины

50 м, баттерфляй

Британец Бен Прауд показал лучший результат – 22.76. В финал также вышли американец Калеб Дрессел и итальянец Томас Чеккон (оба – 22,79). Француз Флоран Маноду выбыл с 12-м временем (23,23).

100 м, брасс

Лучшее время – у итальянца Николо Мартиненги (58,46). В топ-3 также вошли американец Ник Финк (58,55) и Арно Камминга из Нидерландов (58,89).

Женщины

100 м, баттерфляй

Американка Торри Хаск заняла первое место в полуфинале (56,29). Следом за ней лучшее время показали француженка Мари Ваттель (56,80) и американка Клэр Курцан (56,93).

200 м, комплекс

Американки Алекс Уолш и Леа Хэйес вышли в финал с лучшими результатами (2.08,74 и 2.09,82 соответственно). В следующую стадию также квалифицировались австралийка Кэйли Маккеон (2.10,17) и Анастасия Горбенко из Израиля (2.10,54).

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