Владимир Сальников: «Рылов не стал оспаривать санкции, чтобы не давать повод для всплеска новой волны, которая наверняка будет против него»

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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников объяснил, почему двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов не стал оспаривать дисквалификацию. 

Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от соревнований на 9 месяцев после его участия в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Рылов не стал оспаривать санкции, потому что это его личное право. У каждого человека должно быть такое.

Он не стал давать повод для всплеска новой волны, которая наверняка будет против него.

Свою позицию он выразил открыто, спокойно и честно. Это самое главное», – сказал Сальников.

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