Владимир Сальников: «Рылов не стал оспаривать санкции, чтобы не давать повод для всплеска новой волны, которая наверняка будет против него»

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников объяснил, почему двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов не стал оспаривать дисквалификацию.

Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от соревнований на 9 месяцев после его участия в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Рылов не стал оспаривать санкции, потому что это его личное право. У каждого человека должно быть такое.

Он не стал давать повод для всплеска новой волны, которая наверняка будет против него.

Свою позицию он выразил открыто, спокойно и честно. Это самое главное», – сказал Сальников.