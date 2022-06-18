Конгресс FINA проведет голосование по вопросу новой политики в отношении трансгендерных спортсменов

Теги плавание FINA ЛГБТ Лиа Томас Водные виды

19 июня на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания (FINA) пройдет голосование по вопросу новой политики в отношении трансгендерных спортсменов. 

Участники конгресса заслушают отчет специальной группы, состоящей из врачей, юристов и деятелей спорта, а затем проголосуют.

Решение может оказать серьезное влияние на карьеру Лии Томас, первой пловчихи-трансгендера, победившей на чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Вопрос участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях вызывает большие разногласия. 

Противники этого, в том числе призер Олимпийских игр Шэрон Дэвис, утверждают, что любой мужчина, прошедший период полового созревания, всегда будет иметь физическое преимущество над женщинами.

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