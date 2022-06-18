Конгресс FINA проведет голосование по вопросу новой политики в отношении трансгендерных спортсменов

19 июня на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания ( ) пройдет голосование по вопросу новой политики в отношении трансгендерных спортсменов.

Участники конгресса заслушают отчет специальной группы, состоящей из врачей, юристов и деятелей спорта, а затем проголосуют.

Решение может оказать серьезное влияние на карьеру Лии Томас, первой пловчихи-трансгендера, победившей на чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Вопрос участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях вызывает большие разногласия.

Противники этого, в том числе призер Олимпийских игр Шэрон Дэвис, утверждают, что любой мужчина, прошедший период полового созревания, всегда будет иметь физическое преимущество над женщинами.

«Почему мы не мешаем трансспортсменам разрушать женский спорт?» В США экс-мужчина побеждает девушек в плавании – и они недовольны