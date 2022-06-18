«МОК хочет сделать вид, будто ничего не было, и продолжает говорить о сроках давности». Британская пловчиха хочет получить золото Олимпиады-1980 из-за допинга соперницы из ГДР

Серебряный призер Олимпиады-1980 в плавании, британка Шэрон Дэвис рассчитывает получить золото Игр, если результаты будут пересмотрены из-за допинг-дела ее соперницы.

В 1980 году в Москве Дэвис взяла серебро на дистанции 400 м комплексом. Золото выиграла спортсменка из ГДР Петра Шнайдер, которая в прошлом году рассказала о своем участии в допинговой государственной программе.

«У Международной федерации плавания (FINA) есть новое подразделение, которое может рассматривать этические вопросы, чтобы попытаться исправить некоторые несправедливые моменты. Мы надеемся, что сможем поставить перед ними вопрос о медалях.

Международный олимпийский комитет (МОК) хочет сделать вид, будто ничего не было, и спустя все эти годы продолжает говорить о сроках давности», – заявила Дэвис.

The Sunday Telegraph также сообщает, что Дэвис вместе с несколькими австралийскими пловцами может подать коллективный иск к МОК, если комитет продолжит игнорировать их обращения.

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