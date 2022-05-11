Адвокат Рылова: «Сборная до конца года не будет выступать на международных соревнованиях, поэтому решили не обжаловать отстранение Евгения»

Адвокат двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова Анна Анцелиович прокомментировала решение не оспаривать отстранение пловца.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова от соревнований на 9 месяцев после его участия в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Практической ценности от такой апелляции было достаточно мало в силу того, что FINA подтвердила возможность участия Евгения на внутрироссийских соревнованиях, а на международных – сборная до конца года выступать не будет. Поэтому решили не обжаловать», – сказала Анцелиович.