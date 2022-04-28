Рылов о решении FINA не применять санкции за выступление на чемпионате России: «Рад, что это прояснилось»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал решение FINA не применять к нему дополнительные санкции за выступление на чемпионате России по плаванию.

Рылов был отстранен от участия в международных соревнованиях под эгидой FINA после участия в митинге-концерте в Лужниках. После выступления Рылова на ЧР FINA провела проверку правомерности его участия в турнире.

— Я особо об этом не задумывался, не переживал, был сосредоточен на выступлении, но рад, что это прояснилось.

— Теперь сможете быть уверенным в правомерности участия в чемпионате России на короткой воде тоже.

— Да, но пока давайте доживем и увидим, что будет. У нас впереди будут и другие старты, – сказал Рылов.

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