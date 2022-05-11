Евгений Рылов не будет оспаривать отстранение за участие в митинге «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

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Евгений Рылов не будет оспаривать свое отстранение.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила двукратного олимпийского чемпиона по плаванию от соревнований на 9 месяцев после его участия в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Подавать апелляцию на это решение не буду – на нее может уйти от 9 месяцев до года», – сказал Рылов.

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл

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