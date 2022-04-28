FINA не будет применять санкции к Евгению Рылову за выступление на чемпионате России по плаванию в Казани

Теги плавание сборная России FINA Евгений Рылов Водные виды

Международная федерация плавания (FINA) не будет применять санкции к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Рылову за выступление на чемпионате России в Казани. 

Рылов был отстранен от участия в международных соревнованиях под эгидой FINA после участия в митинге-концерте в Лужниках. После его выступления на ЧР FINA начала проверку.

«Международная федерация плавания провела проверку участия господина Рылова в чемпионате России по плаванию и не будет предпринимать никаких дальнейших действий.

Чемпионат России по плаванию не был санкционирован FINA и не связан с каким-либо мероприятием FINA в соответствии с решением бюро FINA от 21 апреля об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из соревнований FINA до конца 2022 года», — сообщили в пресс-службе организации. 

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл

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