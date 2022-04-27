Рылов об отстранении: «Я олимпийский чемпион, ко мне хочется придраться чуть больше. Если бы я не был на слуху у FINA, думаю, никто бы ничего не сделал»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию высказался о своем отстранении.

Ранее Международная федерация плавания ( ) отстранила Рылова от соревнований на 9 месяцев после его участия в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Я сходил на концерт, потом сообщил, что не буду выступать на чемпионате мира, и все. Я олимпийский чемпион, ко мне хочется придраться чуть больше. Если бы я не был на слуху у FINA, думаю, никто бы ничего не сделал.

Я загадывать не буду, у нас остаются циферки на табло, результаты можно улучшать, рекорды мира бить. Это никуда не денется. Самое сложное – не зайти на пьедестал, а остаться на нем. Каждый год кто-то будет хотеть тебя снять с пьедестала – Клим (Климент Колесников). В Америке, в другой стране кто-то появится», – сказал Рылов.

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл