Владимир Сальников: «Нынешний чемпионат России не является стартом под эгидой FINA, Рылов может на нем выступать, что он и делает»

Президент Всероссийской федерации плавания ( ) прокомментировал участие в чемпионате России в Казани, несмотря на отстранение Международной федерации плавания (FINA).

«FINA в курсе нашей позиции, мы ее разъяснили после принятия решения по дисциплинарному делу.

Нынешний национальный чемпионат не является стартом под эгидой FINA, Рылов может на нем выступать, что он и делает», — сказал Сальников.

FINA проводит проверку по поводу участия Рылова в чемпионате России. Он отстранен на 9 месяцев от турниров под эгидой федерации