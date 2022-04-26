Владимир Сальников: «Нынешний чемпионат России не является стартом под эгидой FINA, Рылов может на нем выступать, что он и делает»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал участие Евгения Рылова в чемпионате России в Казани, несмотря на отстранение Международной федерации плавания (FINA).
«FINA в курсе нашей позиции, мы ее разъяснили после принятия решения по дисциплинарному делу.
Нынешний национальный чемпионат не является стартом под эгидой FINA, Рылов может на нем выступать, что он и делает», — сказал Сальников.
FINA проводит проверку по поводу участия Рылова в чемпионате России. Он отстранен на 9 месяцев от турниров под эгидой федерации