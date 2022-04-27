Россия и ЮАР договорились о расширении спортивного сотрудничества

Министр спорта России Олег Матыцин провел переговоры по видеосвязи с президентом Южноафриканской спортивной конфедерации и Олимпийского комитета ЮАР Барри Хендриксом.

«Символично, что наша встреча проходит в День Свободы, который является государственным праздником в ЮАР. Россия неизменно рассматривает Южную Африку как важного стратегического партнера нашей страны на африканском континенте. Это в полной мере относится и к спортивному сотрудничеству», – сказал Матыцин.

«В ходе встречи Олег Матыцин и Барри Хендрикс отметили, что общими приоритетными задачами для России и ЮАР в спортивной сфере является поиск новых возможностей по организации соревнований, в том числе в рамках объединения БРИКС и путем расширения прямых контактов между национальными спортивными федерациями.

В качестве примера отмечена совместная работа Всероссийской федерации плавания и Федерации плавания Южной Африки по организации отрытых соревнований с участием стран БРИКС, которая может послужить «пилотным проектом» для создания новых форматов соревнований на площадке БРИКС.

Российская сторона выступила с инициативой уделить особое внимание развитию университетского спорта, проводить матчи-вызовы по различным видам спорта между университетами. На площадке БРИКС предложено образовать Форум атлетов стран БРИКС, который должен стать эффективной площадкой для отстаивания интересов и прав спортсменов на международной арене», – сообщается на сайте Минспорта.