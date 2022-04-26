FINA проводит проверку по поводу участия Рылова в чемпионате России. Он отстранен на 9 месяцев от турниров под эгидой федерации

Теги плавание чемпионат России сборная России ВФП FINA Евгений Рылов Водные виды

Международная федерация водных видов спорта (FINA) начала внутреннюю проверку по вопросу участия двукратного олимпийского чемпионата по плаванию Евгения Рылова в чемпионате России в Казани.

Ранее FINA отстранила Рылова от соревнований на 9 месяцев. Федерация открыла дисциплинарное дело в отношении российского пловца после его участия в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

Перед началом турнира в Казани президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников отметил, что Рылов может выступать на чемпионате России, так как турнир проводится не под эгидой FINA.

«FINA известно, что господин Рылов участвовал в чемпионате России в эти выходные, и она начала внутреннюю проверку, чтобы установить, были ли нарушены санкции или правила FINA. Результаты этой проверки будут объявлены в надлежащее время», – заявили в FINA.

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