FINA проводит проверку по поводу участия Рылова в чемпионате России. Он отстранен на 9 месяцев от турниров под эгидой федерации

Международная федерация водных видов спорта (FINA) начала внутреннюю проверку по вопросу участия двукратного олимпийского чемпионата по плаванию в чемпионате России в Казани.

Ранее FINA отстранила Рылова от соревнований на 9 месяцев. Федерация открыла дисциплинарное дело в отношении российского пловца после его участия в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

Перед началом турнира в Казани президент Всероссийской федерации плавания ( ) Владимир Сальников отметил, что Рылов может выступать на чемпионате России, так как турнир проводится не под эгидой FINA.

«FINA известно, что господин Рылов участвовал в чемпионате России в эти выходные, и она начала внутреннюю проверку, чтобы установить, были ли нарушены санкции или правила FINA. Результаты этой проверки будут объявлены в надлежащее время», – заявили в FINA.

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