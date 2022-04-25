Евгений Рылов об отстранении: «Я переживу эти девять месяцев, так как больших стартов не будет все равно»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал выступление на чемпионате России по плаванию в Казани.

25 апреля Рылов стал третьим на дистанции 100 м на спине. Ранее Международная федерация плавания (FINA) на 9 месяцев отстранила Рылова от международных соревнований под своей эгидой за участие в концерте-митинге в Лужниках.

«Из-за болезни мне не удалось подготовиться к чемпионату России в полном объеме. Скорость осталась, а выносливости нет. Форма не та, но не все так плохо. Будем работать. Год пройдет без важных стартов, будет время сделать все, что я обнулил.

Желание работать есть – силы найдутся. Мотивация есть. В нашем виде спорта мировые рекорды можно устанавливать в любых бассейнах, если они отвечают правилам . Буду думать, оставаться в плавании на спине или переходить на вольный стиль или баттерфляй. Но это потребует много работы – боль и страдания. В общем, как обычно.

Я приехал в Казань, не зная, смогу выступить или нет. Возможно, пришлось бы возвращаться. Но все документы пришли, и я был допущен. Не хотелось подставлять других людей. Я переживу эти девять месяцев, так как больших стартов не будет все равно», – сказал Рылов.