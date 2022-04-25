Рылов о появлении в экипировке бывшего спонсора, который разорвал с ним контракт: «Обижаться и бойкотировать? Я выше этого»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов заявил, что не будет отказываться от экипировки Speedo.

В марте компания Speedo разорвала спонсорский контракт со спортсменом из-за того, что он посетил концерт-митинг в Лужниках.

Рылов появился в экипировке бывшего спонсора на чемпионате России по плаванию в Казани.

«Мне надавали форму (Speedo). Обижаться и бойкотировать? Я выше этого.

Хотя если бы я рекорд мира установил, то, может, отказался бы отдавать Speedo свой гидрокостюм. Посмотрим еще», – сказал Рылов.

Speedo разорвала контракт с Евгением Рыловым из-за того, что он принял участие в концерте-митинге в «Лужниках»