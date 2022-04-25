Рылов о появлении в экипировке бывшего спонсора, который разорвал с ним контракт: «Обижаться и бойкотировать? Я выше этого»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов заявил, что не будет отказываться от экипировки Speedo. 

В марте компания Speedo разорвала спонсорский контракт со спортсменом из-за того, что он посетил концерт-митинг в Лужниках. 

Рылов появился в экипировке бывшего спонсора на чемпионате России по плаванию в Казани. 

«Мне надавали форму (Speedo). Обижаться и бойкотировать? Я выше этого.

Хотя если бы я рекорд мира установил, то, может, отказался бы отдавать Speedo свой гидрокостюм. Посмотрим еще», – сказал Рылов. 

Speedo разорвала контракт с Евгением Рыловым из-за того, что он принял участие в концерте-митинге в «Лужниках»

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