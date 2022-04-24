Владимир Сальников: «Пока никто из пловцов не выразил желание сменить спортивное гражданство»

Российские пловцы не обращались во Всероссийскую федерацию плавания (ВФП) с заявлением о намерении сменить спортивное гражданство из-за санкций.

Об этом сообщил президент ВФП Владимир Сальников.

«Пока никто не выразил желание это сделать среди пловцов.

Существует процедура, где прописано достаточно четко, что спортсмен должен при смене гражданства находиться на территории государства, за которое собирается выступать, не менее 12 месяцев.

Но пока подобных заявлений не поступало», – сказал Сальников.