Сальников об отстранении Рылова: «Мы обеспечили Евгению помощь в юридической защите. Сейчас многие решения принимаются предвзято»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал о поддержке двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова после отстранения от соревнований.

Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова на девять месяцев после того, как он посетил митинг-концерт в «Лужниках», посвященный годовщине возвращения Крыма в состав России. Концерт проходил под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

«Мы обеспечили Евгению Рылову помощь в юридической защите, с адвокатами, которых мы нашли для ведения этого дела.

Я рассчитывал, что не будет никаких санкций вообще, потому как концерт не является спортивным мероприятием, где запрещено выступать с какими-либо лозунгами, но дисциплинарная комиссия посчитала, что этот факт нанес ущерб международной федерации.

Сейчас многие решения принимаются предвзято и исключительно по тому восприятию, которое существует у людей и которые получают информацию в одностороннем порядке. Огорчительно, что было принято такое решение. Знаю, что вменялось еще и нарушение спортивной этики, но это обвинение сняли, – рассказал Сальников

FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»