Владимир Сальников: «Порядка 10-15 стран Европы достаточно агрессивны в заявлениях и требованиях. Но большая часть занимает позицию нейтралитета»

Глава Всероссийской федерации плавания ( ) выразил надежду, что сможет продолжить работу в бюро Международной федерации плавания ( ), несмотря на санкции в отношении российского спорта.

«Надеюсь, продолжу работать в FINA. Отстранение наших спортсменов от участия в чемпионатах не касается FINA и бюро. В любом случае я рассчитываю, что смогу это делать.

Сейчас совещания проходят в формате видеоконференций, поэтому технических ограничений нет. Санкции доказали свою бесперспективность, и в этом плане можно рассчитывать на здравый смысл.

Порядка 10-15 стран Европы достаточно агрессивны в своих заявлениях и требованиях, но большая часть занимает позицию нейтралитета. И мы надеемся, что в ближайшее время сможем вернуться к международным соревнованиям, мы будем предпринимать все усилия», – сказал Сальников.