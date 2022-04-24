Тренер Рылова: «Было понимание, что даже если срок отстранения будет больше – сдаваться нельзя. Если ни во что не верить, то что вообще делать? Не время ручки складывать»

Андрей Шишин, тренер двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова высказался об отстранении спортсмена от соревнований.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила Рылова на девять месяцев после того, как он посетил митинг-концерт в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

«Мы, тренеры, адаптируемся под эту реальность. Но всем нам очень больно осознавать, что карьера наших звезд спорта сокращается. Какими бы они ни были крутыми и стабильными, как Женька, это же все выветривает, высасывает энергию.

Он готовится, а ему говорят – не выступаешь. Он приезжает на старт, ему говорят – жди решения. Он сидит и ждет. Это настолько забирает энергию… Спортсмены не роботы, их карьера сокращается. Вот за это мне больше всего обидно.

И это не разовое обстоятельство, когда, например, случилась какая-то индивидуальная история. Это длится с олимпийского цикла перед Рио-де-Жанейро, а мы настраиваемся на Игры-2024 – это уже десять лет. Просто кошмар», – сказал Шишин.

«Было понимание, что даже если срок отстранения будет больше – сдаваться нельзя. Нам нужно готовиться к главным стартам олимпийского цикла.

А если ни во что не верить, то что вообще делать? Давайте руки сложим и не будем тренироваться?! Есть обстоятельства, которые сильнее нас. Мы же то, что от нас зависит, должны отрабатывать на все 100%. Не время ручки складывать», – отметил тренер.

FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»