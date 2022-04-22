Тренер Рылова: «Ждем письменное подтверждение, что чемпионат России не будет ограниченным для нас турниром»

Теги плавание чемпионат России сборная России FINA Евгений Рылов Андрей Шишин Водные виды

Андрей Шишин, тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, рассказал, что вместе с пловцом ждет письменное разрешение от Международной федерация плавания (FINA) для участия в чемпионате России.

Сегодня FINA сообщила об отстранении Рылова от соревнований под своей эгидой на 9 месяцев.

«Мы продолжаем тренироваться, этого никто не запрещает делать. Поддерживаем форму и выступаем на местных соревнованиях. Как только срок ограничения закончится – мы снова в бою.

Ждем письменное подтверждение, что соревнования чемпионата России не будут являться ограниченным для нас турниром, что будут ограничивать только турниры под эгидой FINA. Для успокоения ждем письменного разрешения, и надеюсь, что на соревнования на местном уровне, такие как чемпионат России, мы пройдем. Соответственно, первые дни мы не участвуем, там шесть дней соревнований, может, за какую-то дистанцию мы зацепимся.

Если все это не подтвердится, и нам не ответят, то мы спустимся совсем на ранг ниже. Это будут какие-то областные соревнования, чтобы как-то остаться в обойме спортсмену такого уровня. Это очень сложно, без стартов такой период времени», – сказал Шишин.

FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» 

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