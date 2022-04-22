Тренер Рылова: «Ждем письменное подтверждение, что чемпионат России не будет ограниченным для нас турниром»

Андрей Шишин, тренер двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, рассказал, что вместе с пловцом ждет письменное разрешение от Международной федерация плавания (FINA) для участия в чемпионате России.

Сегодня FINA сообщила об отстранении Рылова от соревнований под своей эгидой на 9 месяцев.

«Мы продолжаем тренироваться, этого никто не запрещает делать. Поддерживаем форму и выступаем на местных соревнованиях. Как только срок ограничения закончится – мы снова в бою.

Ждем письменное подтверждение, что соревнования чемпионата России не будут являться ограниченным для нас турниром, что будут ограничивать только турниры под эгидой FINA. Для успокоения ждем письменного разрешения, и надеюсь, что на соревнования на местном уровне, такие как чемпионат России, мы пройдем. Соответственно, первые дни мы не участвуем, там шесть дней соревнований, может, за какую-то дистанцию мы зацепимся.

Если все это не подтвердится, и нам не ответят, то мы спустимся совсем на ранг ниже. Это будут какие-то областные соревнования, чтобы как-то остаться в обойме спортсмену такого уровня. Это очень сложно, без стартов такой период времени», – сказал Шишин.

FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»