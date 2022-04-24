Евгений Рылов о санкциях FINA: «Даже если бы не чемпионат России, я выступал бы на других соревнованиях, на которых у нас можно было бы проплыть»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался о своем участии в чемпионате России в Казани.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила спортсмена от соревнований на девять месяцев. Однако российское первенство в этом году не проходит под эгидой FINA.

– Даже если бы не нынешний чемпионат России, выступал бы на каких-то других соревнованиях, на которых у нас можно было бы проплыть.

– Спартакиада сильнейших, планирующиеся Игры Дружбы?

– Да есть, я думаю, какие-то старты и попроще, которые бы не подпадали бы тоже под запрет. Сложно что-то вообще сказать – дома проплыл бы, если что. Сейчас просто рад, что стартовал (сегодня Рылов стал третьим в квалификации на дистанции 100 м на спине – Sports.ru).

– Как себя чувствуешь после первого старта на чемпионате?

– Пока не очень все понравилось. Посмотрим, как будет дальше, – сказал Рылов.

FINA отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев. В марте он посетил концерт «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»