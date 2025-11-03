Рылов пропустит чемпионат России по плаванию на короткой воде: «Я продолжаю восстановление после инфекции»
Евгений Рылов пропустит чемпионат России по плаванию на короткой воде.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов пропустит чемпионат России по плаванию на короткой воде.
Соревнования пройдут в Казани с 7 по 12 ноября.
«Я продолжаю восстановление после инфекции, этот чемпионат России тоже вынужден пропустить», – сказал 29-летний спортсмен.
Летом Рылов также не выступал на чемпионате мира в Сингапуре, не сумев отобраться на соревнования.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
