Депутат Госдумы Сергей Бурлаков об отстранении Рылова: «Нужно включить в учебники истории подвиги спортсменов, которые показали искреннюю преданность стране»

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков прокомментировал отстранение двукратного олимпийского чемпиона по плаванию за то, что тот посетил концерт-митинг в Лужниках.

Концерт назывался «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«Хочу поддержать Евгения и сказать, что его поступок уже стал частью отечественной истории.

Мне кажется, что будет целесообразно включить в учебники истории подвиги не только российских военнослужащих, но и спортсменов, которые продемонстрировали искреннюю преданность своей стране и показали, что чувство патриотизма и любовь к родине они ставят превыше своих личных интересов. На таких парней нужно равняться», – сказал Бурлаков.

Также он напомнил, что еще недавно многие жаловались на отсутствие кумиров у современной молодежи, но уже сегодня есть «кем восхищаться и на кого равняться».

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