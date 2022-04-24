Чемпионат мира по плаванию на короткой воде может быть перенесен из России в Австралию

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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который в этом году должен был пройти в России, могут перенести в Австралию.

Об этом сообщает австралийское издание Sunday Telegraph со ссылкой на пресс-службу Международной федерации плавания (FINA).

«FINA и Swimming Australia рассчитывают в ближайшее время объявить более подробную информацию о точном месте и датах мероприятия», – заявили в FINA.

Изначально планировалось, что турнир пройдет в Казани 17-22 декабря. О его переносе в другую страну FINA объявила в марте.

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