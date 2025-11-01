  • Спортс
  Мать пропавшего пловца Свечникова: «Мы надеемся, что он все-таки найдется. Возможно, его кто-то подобрал после заплыва»
Мать пропавшего пловца Свечникова: «Мы надеемся, что он все-таки найдется. Возможно, его кто-то подобрал после заплыва»

Мать пропавшего пловца Свечникова надеется, что ее сын все-таки найдется.

Галина, мать пропавшего пловца в Турции пловца Николая Свечникова, надеется, что ее сын все-таки найдется.

Свечников пропал во время заплыва через пролив Босфор 24 августа.

«Мы надеемся, что он все-таки найдется. Возможно, его кто-то подобрал после заплыва. Я слышала много версий о том, что он сбежал, но я в это не верю. Мы пообщались со свидетелем, но мне кажется, что он нас запутывает.

Что касается организаторов заплыва, то никакой помощи от них в поисках мы не получаем. У нас с ними нет связи», – рассказала Галина Свечникова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Николай Свечников
плавание
