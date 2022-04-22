Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала об эмоциях во время просмотра спортивных соревнований.

– Олимпиаду летнюю смотрели?

– Синхронное плавание смотрела мельком и только дуэты. Не смогла себя пересилить. В записи посмотрела, но через силу. А так следила за художественной гимнастикой, за спортивной…

– В художественной было волнительно.

– Нервишки они щекотали ужасно во всех видах. Меня так потряхивало, думала – ух, ничего себе.

– На зимних Играх тоже было много драмы. Синхронистки часто говорят, что популярности виду спорта не хватает, но вот такие драмы — обратная медаль популярности. Готовы к такому?

– Я очень эмоциональный человек. Все, что происходит вокруг, вызывает у меня эмоции, начинает поколачивать.

Я смотрела фигурное катание со слезами на глазах, плакала вместе с Александрой Трусовой, скажу честно. Она мне очень нравится как фигуристка. Когда она осталась второй после идеально откатанной произвольной программы, я так плакала.

У меня молодой человек хоккеист (Александр Никишин) – смотрела полуфинал, когда они играли со Швецией. Буллиты – крещусь, молюсь. Это было очень тяжело, – сказала Субботина.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде