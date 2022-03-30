Матыцин поблагодарил Рылова и Карякина: «Вы показали всем россиянам, как надо отстаивать позицию нашего государства, не стесняясь»

Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова и гроссмейстера за патриотическую позицию.

«Хочу поблагодарить и Сергея Карякина за мужественную патриотическую позицию. Вы показали всем россиянам, как надо отстаивать позицию нашего государства, не стесняясь», – сказал Матыцин.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине и нанесение ущерба репутации шахмат.

Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело против Рылова из-за участия спортсмена в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».