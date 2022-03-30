Матыцин поблагодарил Рылова и Карякина: «Вы показали всем россиянам, как надо отстаивать позицию нашего государства, не стесняясь»

Теги плавание сборная России Сергей Карякин Олег Матыцин Политика Евгений Рылов Водные виды

Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова и гроссмейстера Сергея Карякина за патриотическую позицию.

«Хочу поблагодарить Евгения Рылова и Сергея Карякина за мужественную патриотическую позицию. Вы показали всем россиянам, как надо отстаивать позицию нашего государства, не стесняясь», – сказал Матыцин.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине и нанесение ущерба репутации шахмат.

Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело против Рылова из-за участия спортсмена в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

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