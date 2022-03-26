Евгений Рылов: «Против нас открывают дисциплинарные дела за то, что ты поддерживаешь свою страну. Маски сброшены»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию рассказал об обиде из-за отстранения российских спортсменов от международных стартов.

– Ты сказал, что бойкотируешь ЧМ в знак поддержки всех наших отстраненных атлетов и в первую очередь паралимпийцев. Обсуждал эту ситуацию с коллегами из других видов спорта?

– Почти ни с кем. Единственное, на концерте пообщался с Александром Большуновым и с ребятами из гимнастики. Спросил, как у них это происходило. Большунов сказал, что они приехали на соревнования и их почти сразу сняли со стартов, сборники вернулись и отправились на турниры, которые проводили в России.

У гимнастов на этапе Кубка мира соперники не хотели выходить на награждение, если на пьедестал попадали россияне. И этим «отказникам» медали вручали отдельно. Хотя по регламенту, если отказываешься от церемонии, это расценивается как неуважение к другим атлетам – тебя лишают награды. А еще против нас открывают дисциплинарные дела за то, что ты поддерживаешь свою страну.

– Что, на твой взгляд, вообще происходит? Мир спорта коллективно сошел с ума?

– Никто с ума не сходил. Наконец-то людям позволили делать то, что им давно хотелось. Маски сброшены. Дайте повод до нас докопаться – и все этому рады.

– За кого, кроме паралимпийцев, особенно обидно?

– Да за всех. Никому же не дают выступать. 22 марта я побывал на встрече с президентом ОКР и министром спорта. Там общался с представителями легкой атлетики – ребят очень жалко. Уже семь лет их не допускают до соревнований – только нейтральный статус, и то не все его получают.

Всероссийская федерация легкой атлетики России платит большие деньги World Athletics, чтобы спортсмены были восстановлены в правах хотя бы под олимпийским флагом. Атлеты и сами выплачивают немалые суммы, а их еще и не пускают. Это за гранью. Международная федерация берет деньги, но выступать не дает и говорит «ну вот так получилось». Ужас.

– Почему международные спортивные чиновники при любом удобном случае вспоминают тезис «спорт вне политики», а на деле поступают с точностью до наоборот?

– Да это уже в порядке вещей. Любое событие, которое транслируется на всю планету, будь то Олимпиада, чемпионат мира или Европы, имеет значение и для политиков. Это одна из возможностей давления на разные страны, – сказал Рылов.