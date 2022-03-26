Евгений Рылов: «Против нас открывают дисциплинарные дела за то, что ты поддерживаешь свою страну. Маски сброшены»

Теги плавание сборная России сборная России по спортивной гимнастике ВФЛА World Athletics (IAAF) Политика Евгений Рылов Александр Большунов Водные виды

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал об обиде из-за отстранения российских спортсменов от международных стартов.

– Ты сказал, что бойкотируешь ЧМ в знак поддержки всех наших отстраненных атлетов и в первую очередь паралимпийцев. Обсуждал эту ситуацию с коллегами из других видов спорта?

– Почти ни с кем. Единственное, на концерте пообщался с Александром Большуновым и с ребятами из гимнастики. Спросил, как у них это происходило. Большунов сказал, что они приехали на соревнования и их почти сразу сняли со стартов, сборники вернулись и отправились на турниры, которые проводили в России.

У гимнастов на этапе Кубка мира соперники не хотели выходить на награждение, если на пьедестал попадали россияне. И этим «отказникам» медали вручали отдельно. Хотя по регламенту, если отказываешься от церемонии, это расценивается как неуважение к другим атлетам – тебя лишают награды. А еще против нас открывают дисциплинарные дела за то, что ты поддерживаешь свою страну.

– Что, на твой взгляд, вообще происходит? Мир спорта коллективно сошел с ума?

– Никто с ума не сходил. Наконец-то людям позволили делать то, что им давно хотелось. Маски сброшены. Дайте повод до нас докопаться – и все этому рады.

– За кого, кроме паралимпийцев, особенно обидно?

– Да за всех. Никому же не дают выступать. 22 марта я побывал на встрече с президентом ОКР и министром спорта. Там общался с представителями легкой атлетики – ребят очень жалко. Уже семь лет их не допускают до соревнований – только нейтральный статус, и то не все его получают.

Всероссийская федерация легкой атлетики России платит большие деньги World Athletics, чтобы спортсмены были восстановлены в правах хотя бы под олимпийским флагом. Атлеты и сами выплачивают немалые суммы, а их еще и не пускают. Это за гранью. Международная федерация берет деньги, но выступать не дает и говорит «ну вот так получилось». Ужас.

– Почему международные спортивные чиновники при любом удобном случае вспоминают тезис «спорт вне политики», а на деле поступают с точностью до наоборот?

– Да это уже в порядке вещей. Любое событие, которое транслируется на всю планету, будь то Олимпиада, чемпионат мира или Европы, имеет значение и для политиков. Это одна из возможностей давления на разные страны, – сказал Рылов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные